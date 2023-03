Schlein, sparata contro Meloni: "Cancelli domani il dl anti-Ong"

08 marzo 2023 a

Elly Schlein dopo essere rimasta in silenzio nel corso del dibattito in Aula in cui il ministro Piantedosi ha riferito sulla strage di Cutro, adesso ai microfoni si Sky Tg 24 fa richieste assurde alla Meloni per tentare in modo goffo di minare l'esecutivo: "Se il Cdm a Cutro vuole avere senso deve abolire il Dl che rende più difficile i soccorsi in mare, il Dl sulle Ong. Meloni decida di collaborare e di chiedere a oggi Rutte una ’Mare nostrum’ europea. È una battaglia che il governo dovrebbe fare, una missione europea di ricerca e soccorso in mare".

Ovviamente non poteva mancare la difesa del reddito di cittadinanza, uno dei punti di incontro per dare il via all'ammucchiata con i 5 Stelle: "Il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato, ma durante la pandemia per fortuna c’è stato questo strumento di sostegno al reddito. Colpisce che questo governo nella prima manovra abbia voluto colpire i poveri".

Poi la nuova segretaria del Pd ha puntato il dito su Salvini: "In quello che è successo a Cutro c’è la responsabilità non solo del ministro dell’Interno ma anche del ministro Salvini, che ha la responsabilità della Guardia Costiera e di Giorgetti, che ha la responsabilità della Guardia di Finanza, e si chiama in causa la responsabilità di chi guida il governo, Giorgia Meloni". Insomma la leader del Pd usa i morti di Cutro per portare avanti la sua battaglia politica che comincia già a mostrare le prime crepe. Il suo silenzio in Aula ieri ha fatto infuriare mezzo Pd.