Salvini protagonista sulla stampa estera: dopo il FT arriva il Guardian

Dopo il Financial Times è la volta del Guardian. Matteo Salvini è stato citato dal sito del quotidiano britannico. Il motivo? Il plauso al primo ministro Rishi Sunak. "Il vice primo ministro italiano - si legge - ha elogiato le misure anti-immigrazione di Rishi Sunak come 'dure ma giuste'". In un post su Instagram il leader della Lega ha citato un tweet di Sunak in cui diceva chiaro e tondo: "Se arrivi illegalmente nel Regno Unito, non puoi chiedere asilo; non puoi beneficiare delle nostre moderne protezioni per la schiavitù; non puoi fare affermazioni false sui diritti umani; non puoi restare". Sotto il post, il commento: "Parole del primo ministro britannico. Duro ma giusto".

Pochi giorni fa ad affidare al ministro italiano delle Infrastrutture niente di meno della prima pagina è stato il Financial Times. Nell’articolo si dà conto delle barricate del leghista che hanno permesso il rinvio del voto che vieta l'immatricolazione di veicoli a motore termico, benzina e diesel, dal 2035. Quest'ultimo è stato infatti rimandato a data da destinarsi.

"Ci vuole gradualità, regali alle industrie cinesi sulla pelle degli italiani non se ne fanno. Se fra 10 anni non hai 50 mila euro per comprare l’auto, cosa fai? Vai a lavorare coi pattini a rotelle? Mettere fuori legge le auto benzina e diesel è una fesseria nell’arco di così poco tempo", sono state le parole del ministro dei Trasporti.