Virginia Raggi, la furia del marito su Conte: "Non si fa così..."

12 marzo 2023

Il Movimento Cinque Stelle sta per saltare per aria. E a farlo esplodere potrebbe essere un insospettabile, il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini. Il suo sfogo è uno di quelli che pesano tanto e che di fatto potrebbe avere conseguenze pesanti all'interno del Movimento. Severini, come rivela Repubblica, non ha gradito la mossa di Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu, che dopo la sconfitta alle Regionali ha preferito lasciare il Consiglio regionale per tornare in Rai: "Donatella Bianchi è come Calenda. Era prevedibile purtroppo. Migliaia di voti buttati nel cestino, rispetto per chi ha creduto in lei pari a zero".



Poi l'affondo: "Non vorrei fare un paragone con chi mi è vicino (Virginia Raggi, ndr) ma la differenza è evidente. C'è chi ha perso ed è rimasto al proprio posto per onorare la fiducia di migliaia di persone e chi invece è fuggito. Cara Bianchi, si è comportata come un Calenda qualunque". Poi la stoccata pesantissima su Conte: "Non basta un volto noto, caro Giuseppe Conte. Servono persone che siano credibili. Non si può più scimmiottare il Pd, anche perché il Pd già esiste e farne una copia (ancora più oscena) non ci porterà da nessuna parte". Insomma il Movimento Cinque Stelle e Conte ora devono fare i conti con questa mina vagante che potrebbe far saltare per aria il nuovo corso inaugurato da Giuseppe Conte.