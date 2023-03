Elly Schlein, ecco il "nuovo". Direzione Pd, ritorno clamoroso: il nome imbarazzante

12 marzo 2023 a

Nasce ufficialmente il "nuovo Pd" targato Elly Schlein. L'Assemblea democratica riunita a Roma ha approvato (con 7 astenuti e un contrario) la proposta della nuova Direzione del partito. Tra le new entry il ritorno degli ex di Articolo Uno da Alfredo D'Attorre a Maria Cecilia Guerra. Entrano anche le Sardine con Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Tra i nomi noti Goffredo Bettini, i sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori e poi Pier Francesco Majorino, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, solo per citare alcuni. C'è anche il ritorno di Livia Turco. Per la Schlein, si è trattato di un difficilissimo risiko per non scontentare le varie anime (o correnti, che dir si voglia) che da sempre agitano il Nazareno.

"Oggi abbiamo dimostrato che il Pd è una comunità politica viva, forte, unita. Siamo in cammino per cambiare il Paese aggredendo le diseguaglianze e costruendo giustizia sociale e ambientale. Abbiamo energia e idee. Abbiamo entusiasmo. Buon lavoro alla segretaria Elly Schlein, al presidente Stefano Bonaccini e a tutti noi", commenta Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera il cui ruolo, legato fortemente alla precedente segreteria di Enrico Letta, era considerato fino a pochi giorni fa come uno dei più "a rischio", proprio per dare un segno di discontinuità rispetto al fallimentare passato. recente del Pd.

Tra le grandi novità, ecco le due vicepresidenti, entrambe sostenitrici della Schlein alle primarie: Chiara Gribaudo e la sorpresa Loredana Capone. "Vicepresidente nazionale del Partito Democratico e mentre lo scrivo non ci credo ancora. Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me e in tutte e tutti i Pugliesi. Grazie a questa bellissima assemblea per avermi votato all'unanimità", scrive la Capone su Facebook.

"Oggi è davvero un giorno che non dimenticherò, uno di quelli che ti riempiono il cuore e contemporaneamente ti consegnano una responsabilità immensa che, vi prometto, cercherò di onorare giorno dopo giorno, accanto a tutte e tutti voi - scrive Capone -. Oggi si apre una nuova fase per il nostro partito, un orizzonte tutto nuovo che abbiamo sperato, cercato, per cui ci siamo impegnate e impegnati insieme, convinti che occorresse ripartire dalla spina dorsale di questo Paese: dalle persone". "C'è bisogno che le nostre assemblee siano aperte e nessuno pensi di sentirsi in un fortino. È tempo di rimettersi in cammino. Sono certa che Elly sarà una grande segreteria e Stefano Bonaccini un grande presidente, io sarò orgogliosa di essere al loro fianco e di farlo insieme a Chiara Gribaudo. Viva le donne!".