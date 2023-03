Di Maio, la sparata sulla nuova fidanzata Alessia: "Con la Merkel..."

13 marzo 2023 a

Archiviata la storia con Virginia Saba, Luigi Di Maio ha una nuova fiamma. Il suo nome è Alessia D'Alessandro e al mondo della politica non è nuovo. La 33enne, nel lontano 2018, veniva lodata dallo stesso ex ministro. La D'Alessandro era la candidata alle Politiche dei Cinque Stelle, schierata nel Cilento (collegio Agropoli - Castellabate) contro Franco Alfieri. "Una economista che lavora con la Cdu di Angela Merkel in Germania", la definiva il fu leader pentastellato a DiMartedì, prima che arrivasse una sonora precisazione. All'epoca il Consiglio economico dei cristiano-democratici tedeschi intervenne precisando che la D'Alessandro lavorava solo come assistente, "non è operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico" e "non cura contatti politici".

Ecco Alessia, la nuova fidanzata di Di Maio: chi è (e con chi si era candidata)

Una precisazione che sollevò una vera e propria bufera. A placarla la diretta interessata, impegnata nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco. In ogni caso, a distanza di anni, quella stima si è trasformata in amore. Di Maio e la D'Alessandro non si nascondono più. La nuova coppia è stata immortalata insieme durante un weekend a Venezia.

Ma chi è Alessia? Italo-tedesca, la D'Alessandro parla cinque lingue e ha vissuto per anni a Berlino. La 33enne ha anche studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Nel frattempo, oltre alla carriera politica, si ricorda una breve parentesi da modella e nel reparto di contabilità di un'azienda, nel campo delle risorse uman.