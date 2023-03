Elly Schlein, "non hanno applaudito": chi la umilia in aula

15 marzo 2023 a

Lo scontro pesante in Aula tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ha sancito l'inizio di una nuova fase della politica italiana in cui due donne, una premier e l'altra alla guida delle opposizioni, si confrontano davanti al Parlamento e dunque davanti a tutto il Paese. Ma dal faccia a faccia tra le due emerge una seconda lettura, al di là dei temi trattati che proietta sulla facciata di Montecitorio gli scenari futuri della politica di casa nostra.

Come è noto la Schlein ha usato il tema del salario minimo per attaccare il governo e il premier. Un tema che di fatto è il principale obiettivo da raggiungere per i Cinque Stelle. A testimoniare tutto ciò è anche la scelta dei grillini di mettere il salario minimo in cima al programma presentato alle ultime elezioni. E proprio mentre la Schlein pronunciava queste parole dirette alla Meloni "State già andando in direzione opposta… I rave, i condoni e colpire le famiglie omogenitoriali", i Cinque Stelle sono rimasti immobili.



A sottolinearlo è Monica Guerzoni che sul Corriere spiega: "I Cinque Stelle non applaudono mentre Schlein accusa la Meloni". Un piccolo dettaglio da non sottovalutare. L'intesa tra Pd e 5S al momento appare lontana e fragile. Il cannibalismo dei voti tra grillini e dem come emerge dai sondaggi potrebbe essere un ostacolo per il nuovo sogno, anzi incubo, giallorosso.