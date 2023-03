Meloni-Schlein, il retroscena di Verderami: "Messaggi tra le due leader"

19 marzo 2023 a

Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno un "canale diretto e non filtrato" e si scrivono messaggi. Secondo un retroscena di Francesco Verderami pubblicato sul Corriere della Sera, le due leader opposte in realtà "sono una coppia (politica) di fatto. Sono alleate ma senza il desiderio dell’inciucio". Sia il presidente del Consiglio sia la neo segretaria del Partito democratico pensano che la loro "intesa" possa giovare a entrambe e siccome sono tutte e due "diffidenti per carattere" si parlano direttamente. Insomma, scrive Verderami, "Giorgia ed Elly stanno polarizzando il dibattito da avversarie per non lasciare spazio ai rispettivi alleati".

In questo modo la leader della destra e la leader della sinistra "si legittimano a vicenda per asfissiare le altre forze, in modo da aprire un ciclo, ognuna nel proprio campo". E i sondaggi danno loro ragione, visto che entrambe sono in crescita. Entrambe poi hanno come obiettivo le prossime elezioni Europee "dove Meloni conta di cambiare gli equilibri di maggioranza a Bruxelles con un accordo tra Conservatori e Popolari, e dove Schlein ambisce a un risultato che faccia del Pd la prima forza del gruppo Socialista a Strasburgo".

Ecco dunque che le due si scrivono messaggi. Di quelli "che si susseguono da quando Giorgia si è complimentata con Elly per la conquista del Nazareno, non si sarebbe saputo nulla se la leader democratica non l’avesse fatto involontariamente capire a un compagno di partito durante una riunione. Da allora è tutto un pissi-pissi anche a Palazzo Chigi", conclude Verderami, "al punto che alcuni ministri - venuti a sapere della cosa - non sono rimasti sorpresi: 'In fondo è quanto Meloni aveva già tentato insieme a Enrico Letta, solo che allora nell’altro campo non si sono realizzate le condizioni'".