Sondaggio Tp, Pd inchiodato: la Schlein trema. E il centrodestra vola

20 marzo 2023

a

a

Salgono ancora i consensi per FdI mentre la fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni registra una leggera flessione rispetto alla settimana precedente e si attesta al 43,7 per cento. La tragedia del naufragio di Cutro sembra non aver intaccato i consensi di Fratelli d'Italia che anzi cresce di tre decimi e si attesta al 29,5 per cento. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 marzo 2023. Stabile il Partito democratico dopo l'elezione della neo segretaria Elly Schlein che resta al 18 per cento mentre il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte flette e scende dunque al 16,4 per cento.

Stabile la Lega al 9,2 per cento mentre sono in rialzo le quotazioni di Terzo Polo, Azione e Italia viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi (ora al 7,7 per cento). Forza Italia di Silvio Berlusconi si attesta al 7,5 per cento. +Europa torna davanti a Italexit di Gianluigi Paragone (rispettivamente al 2,3 per cento e al 2,2 per cento). Cala ancora invece l'alleanza Sinistra Italiana/Verdi di Fratoianni e Bonelli che perde ancora consensi e scende così al 2 per cento seguita da Democrazia Sovrana Popolare (1,6 per cento) e Unione Popolare, all'1,5 per cento.