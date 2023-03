Elly Schlein? Conte ordina e Travaglio esegue: retroscena-M5s

19 marzo 2023 a

Aria di crisi all'interno del Movimento 5 Stelle: a quanto pare sarebbero ritornati i contiani anti-Pd. Come si legge in un retroscena del Giornale, il leader pentastellato starebbe soffrendo la concorrenza di Elly Schlein, la nuova segretaria dem. E proprio per questo motivo, in men che non si dica, si sarebbe attivato il "soccorso" del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Quest'ultimo avrebbe dato il via a questo soccorso col suo intervento a Otto e mezzo, da Lilli Gruber, il 15 marzo scorso, giorno del primo faccia a faccia parlamentare tra Meloni e Schlein.

"Non sono sicurissimo che la scelta del tema per il debutto, ovvero il salario minimo, sia stata azzeccata. In realtà ha prestato il fianco alla risposta di Meloni", ha commentato Travaglio in collegamento con la Gruber. E in effetti, prima dell'elezione di Schlein, il salario minimo era il cavallo di battaglia del M5s. Il Giornale ha fatto notare come "dopo le iniziali lodi alla leader dem", il Fatto - vicino ai grillini - abbia "cambiato atteggiamento".

Adesso, comunque, l’ultima spiaggia del M5s pare essere la guerra in Ucraina. Alessandro Orsini, che qualche volta scrive sul Fatto, giovedì scorso ha attaccato Schlein dal suo canale YouTube, accusandola di ipocrisia sul conflitto tra Kiev e Mosca: "Schlein ha votato per l’invio di armi in Ucraina per un anno intero". E ancora: "Schlein ha qualche problema con la parola pace".