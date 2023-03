Governo, allarme-Sallusti: "Attenzione a questa compagnia di balordi..."

Alessandro Sallusti 21 marzo 2023 a

Non voglio sottovalutare l’importanza dei temi etici né quella dei diritti. Ma possibile che un paese resti inchiodato per anni al dibattito su gay, trans, coppie di un modo, coppie di un altro, figli delle prime e figli delle seconde? Vogliamo dire che esiste un italiano medio, bianco di carnagione, etero di tendenza, marito più o meno convinto e padre naturale e felice? E vogliamo dire che questo signore arriva a casa dopo una dura giornata di lavoro, accende la tv per ascoltare le ultime e scopre che a nessuno gliene frega nulla di lui, dei suoi problemi e dei suoi sogni perché la questione è sempre e comunque “l’altro”, di solito uno distante anni luce da lui? Vogliamo prendere atto con rispetto che il suo problema non è dove è come iscrivere il bambino all’angrafe ma trovargli un posto all’asilo a una cifra abbordabile perché riuscirci è un po’ come trovare un ago nel pagliaio? Che una sua paura è di essere borseggiato mentre in tv son tutti lì a difendere i borseggiatori perché “anche loro hanno una dignità che va tutelata”.

Bene, vorrei fare notare che questo signore non è uno qualsiasi, cinico ed egoista, bensì rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani sia di quelli che votano a destra, che di quelli che votano al centro che a sinistra. In altre parole questo signore è un italiano che non ne può più di vivere come fosse su Marte, cioè in un mondo lontano e a lui ostile e dove si parla una lingua che non è la sua bensì quella di una élite di sfaccendati che per noia e ambizione si sono dati chi alla politica e chi al giornalismo.

Ecco, uno degli errori che potrebbe fare questo governo è di farsi dettare l’agenda, quantomeno quella mediatica, da questa compagnia di balordi rinunciando così a dettare la sua di agenda che stando alle promesse dovrebbe riguardare invece l’Italiano di cui sopra, cioè noi. E quando dico il governo intendo tutta la classe politica di Centrodestra che mi pare abbocchi un po’ troppo facilmente - è successo anche ieri all’amo della sinistra, un inutile spreco di energie che potrebbero essere indirizzate altrove, certamente in modo più utile non solo per i suoi elettori ma per l’intero Paese.