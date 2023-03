Forza Italia, "possono saltare": terremoto, chi rischia la poltrona

25 marzo 2023 a

Cosa sta succedendo all’interno di Forza Italia? Se lo chiedono in molti, alla luce delle voci che stanno diventando sempre più diffuse. Da quando Silvio Berlusconi ha smesso di seguire e commentare ogni avvenimento politico giorno per giorno, la tensione si è alzata nel partito, dove si ha l’impressione che sia partita la lotta per raccogliere l’eredità del fondatore. Prima di entrare nel merito delle indiscrezioni sulla “guerra” interna, è bene sottolineare che al momento non esistono problemi nei gruppi parlamentari che possano mettere in pericolo la maggioranza.

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Licia Ronzulli, che sarebbe stata spinta ai margini del partito da Marta Fascina e da Marina Berlusconi. Quest’ultima - secondo il Corriere della Sera - avrebbe deciso di riprendere in mano le redini di Forza Italia, restituendo una certa centralità a Gianni Letta nel ruolo di mediatore e puntando di più sull’ala governativa, rappresentata da Antonio Tajani. Si fa quindi un gran parlare di un possibile terremoto politico, con i capigruppo di Camera e Senato che potrebbero saltare.

Al posto di Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli girano già i nomi di Adriano Paroli, vicino alla Fascina, e di Paolo Barelli, braccio destro del ministro degli Esteri. Sempre secondo il Corriere della Sera, all’interno di Forza Italia ci sarebbero già 31 deputati su 44 che avrebbero firmato un documento contro Cattaneo, accusato di mettere troppa pressione agli onorevoli, specialmente a quelli vicini a Tajani. Non resta che attendere e vedere che aria tira ad Arcore, dove comunque vengono ancora prese tutte le decisioni importanti.