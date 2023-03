Guido Crosetto, "dominio subacqueo": l'obiettivo del ministro

27 marzo 2023 a

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, spiega l'Italia che sarà, spiega gli obiettivi strategici del nostro Paese. E mette subito in chiaro: "Il dominio subacqueo ha la stessa rilevanza di quello dello spazio. Per questo prendo un impegno non formale, quello dell'impiego di risorse future da parte del ministero della Difesa su questo dominio per fare da volano per l'economia e la tecnologia italiana e per renderla tra le prime al mondo", così Crosetto intervenendo alla tavola rotonda "Civiltà del mare. Geopolitica, strategia, interessi nel mondo subacqueo. Il ruolo dell'Italia", un incontro realizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Marina Militare Italiana in collaborazione con il Cnr e l'Università di Roma La Sapienza che si è svolta all'Accademia navale di Livorno.

Il ministro di FdI aggiunge: "L'interesse verso questo mondo è enorme perché questo dominio avrà la stessa rilevanza che ha avuto la ricerca spaziale e l'Italia è oggi all'avanguardia in questo ambito". E ancora, Crosetto spiega come "il dominio subacqueo è fondamentale e quello di oggi è un punto di partenza per costruire una strategia per il futuro e il punto di arrivo che immagino è una sala di controllo di quello che succede a livello sottomarino, come ora esiste per ciò che accade nello Spazio".

"Un aspetto importante per tutti e tanto di più per l'Italia - riprende nel suo intervento da remoto -, che è circondata dal mare, per questo assicuro un impegno profondo alimentato da stanziamenti di bilancio da parte della Difesa". E ancora: "Cercheremo infine di essere un coagulante per mettere insieme piccole, medie e grandi aziende e diverse tecnologie, così da fare dell'Italia attore primario nel mondo in questo settore", ha concluso Guido Crosetto.