Elly Schlein, cadono le prime teste nel Pd: Malpezzi sostituita

28 marzo 2023 a

a

a

Via al taglio delle teste. Il Pd cambia la guardia in Parlamento e di fatto la minoranza di Bonaccini deve piegarsi al volere della nuova segretaria che ha deciso di sostituire i due capigruppo alla Camera e al Senato: Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Al loro posto arrivano Francesco Boccia e Chiara Braga. Boccia prenderà in mano le truppe del Senato, mentre la Braga quelle della Camera. Già partito l'avvicendamento. Elly Schlein ha proposto all’assemblea dei senatori dem di votare Francesco Boccia come capogruppo dem a palazzo Madama.

"Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia", ha detto la leader dem. E la segretaria del Pd ha voluto ringraziare la Malpezzi: "Grazie a Simona Malpezzi per aver portato avanti egregiamente il gruppo parlamentare, un gruppo che è stato reattivo sui temi importanti anche in questi mesi, dopo la sconfitta elettorale, in cui la destra ci ha impegnato a opporci con responsabilità e determinazione alle sue scelte sbagliate". A questo punto l'ingresso della nuova segretaria è diventato ufficiale e di fatto come era ampiamente previsto per la corrente di Bonaccini non restano nemmeno le briciole.