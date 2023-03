Giovanni Donzelli avverte Schlein: "Vedremo tra 5 giorni..."

28 marzo 2023 a

Giovanni Donzelli non usa giri di parole e mette nel mirino Elly Schlein. In queste settimane il Pd ha gonfiato "l'effetto Schlein" e di fatto ha millantato un recupero sul centrodestra che, sondaggi alla mano, non c'è stato. Infatti l'arrivo della Schlein ha portato qualche punto in più nelle rilevazioni col Pd posizionato dietro Fratelli d'Italia ma sono voti sottratti ai Cinque Stelle. Di fatto il saldo è sempre lo stesso e i dem sono a 10 punti da Fratelli d'Italia e il centrosinistra è a più di 20 punti dal centrodestra.

Così sul Messaggero Donzelli tira il freno sulla macchina del Pd e predica prudenza:"Ai sondaggi di questi giorni che danno in crescita il Pd preferisce le urne ‘vere’. “Lo vedremo tra cinque giorni alle elezioni in Friuli…”, dice soddisfatto per la svolta del governo Meloni. “Per la prima volta dopo tanto tempo si è formato un governo che fa politica. Che non si nasconde dietro ai tecnici. E che rappresenta la volontà della maggioranza degli elettori”.

Poi mette nel mirino le opposizioni rispedendo al mittente le accuse di frizioni all'interno della coalizione di governo: "L’unica crisi che vedo è quella delle opposizioni. Che si presentano con quattro mozioni sull’Ucraina. E che ogni giorno chiedono le dimissioni di un ministro diverso". Infine asfalta la sinistra che da settimane mette nel mirino la comunicazione del governo e della maggioranza: "Per la sinistra è un errore tutto quello che a loro non piace. Non inseguiremo il Pd”, replica Donzelli accusando la sinistra di saper solo polemizzare sul secolo scorso. “Qualunque cosa dica la Meloni, per loro non basta mai. Ma la sinistra non ha la supremazia morale o democratica, non sono loro a dare bollini verdi”.