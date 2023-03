Gianfranco Rotondi, la profezia: "Calenda rischia di finire infornato"

28 marzo 2023 a

a

a

Gianfranco Rotondi quando parla bisogna ascoltarlo e con attenzione. Aveva già profetizzato il trionfo di Giorgia Meloni alle ultime politiche e ora spiega quali sono gli scenari della politica italiana che si potrebbero delineare a breve. All'Adnkronos, il presidente di "Verde e popolare" e deputato di FdI, spiega le mosse del Terzo Polo al centro e mette in guardia Calenda e Renzi che rischiano di finire infornati: "La politica dei due forni fu teorizzata da Andreotti ma era la Dc a scegliere il forno di destra o di sinistra. Il Terzo Polo non ha la forza della Dc e dunque corre piuttosto il rischio di essere infornato".

Poi lo stesso Rotondi parla anche delle altre manovre al centro verso sinistra: "Terzo polo cerca, a buon diritto, visibilità e fa il suo mestiere. Non penso francamente che abbia molte prospettive: nel centrodestra esiste una posizione di Centro moderato, anzitutto nei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, e poi con Forza Italia. Non c’è bisogno di una copertura al centro, per capirci. E nel centrosinistra mi sembra che lo spazio un tempo della Margherita stia iniziando a prenotarlo il professor Conte con il Movimento cinque stelle 2.0". Insomma a quanto pare la partita per il centro è abbastanza rischiosa. E qualcuno potrebbe rimetterci in modo pesante...