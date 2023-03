Stasera Italia, Molinari zittisce tutti: "Ecco cosa sta facendo il governo"

29 marzo 2023 a

"Il governo sta facendo dal punto di vista strutturale quello che deve fare per rispettare le scadenze": Riccardo Molinari, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha risposto così alle critiche sulle ultime misure prese dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il leghista, in particolare, ha spiegato: "Due provvedimenti importanti sono stati approvati: uno è il nuovo codice degli appalti, che ha l'obiettivo di snellire le procedure, velocizzare i cantieri e gli appalti delle opere pubbliche, con delle procedure molto semplificate, dando fiducia ai sindaci e alle imprese".

"L'altro provvedimento - ha continuato poi Molinari - è il decreto Pnrr, a cui ne seguirà un altro, che facilita e sburocratizza i procedimenti amministrativi, inizia a stabilizzare 500 lavoratori a tempo indeterminato che stanno lavorando al Pnrr. E poi ci saranno nuove assunzioni, perché il grande problema che abbiamo, per quanto riguarda la messa a terra del Pnrr, è che dopo anni di austerità noi abbiamo le amministrazioni locali che non hanno il personale per realizzare il Pnrr".

Mentre Molinari diceva questo, Marco Travaglio a Otto e mezzo criticava il governo proprio per il codice degli appalti: "Non hanno sburocratizzato, hanno smantellato il sistema dei controlli. Il 98% dei lavori pubblici sarà affidato senza gara, il che vuol dire - mentre smantellano anche il reato di abuso d'ufficio - che si tratta praticamente della legalizzazione di Tangentopoli".