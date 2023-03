Sondaggio Youtrend, Schlein rallenta. Dove arriva la Meloni

30 marzo 2023 a

Per la prima volta da inizio settembre dello scorso anno, il Partito Democratico tocca di nuovo la soglia del 20%: lo certifica la Supermedia AGI-Youtrend dei sondaggi realizzati dal 16 al 29 marzo. La crescita dei dem, però, sembra avere rallentato dopo un primo boom successivo all’elezione di Elly Schlein come segretaria. Fratelli d’Italia, comunque, continua a essere primo partito. E anche a livello di schieramenti politici, il centrodestra si mantiene saldamente sopra il centrosinistra.

Dunque, a guidare la Supermedia è FdI col 29,1% dei consensi, nonostante un leggero calo (-0,1) rispetto alla Supermedia di due settimane fa. A seguire ci sono i dem che, con un incremento dello 0,8%, arrivano di nuovo al 20%. Subito dopo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,3 e scende al 15,6%. Poi troviamo la Lega di Matteo Salvini che si mantiene all'8,6; il Terzo Polo di Carlo Calenda al 7,4 (-0,2) e Forza Italia di Silvio Berlusconi stabile al 6,9%.

In fondo alla classifica ci sono invece Verdi/Sinistra al 3,2 (+0,2); +Europa al 2,2 (-0,1); Italexit al 2,1 (-0,1); Unione Popolare stabile all'1,5 e Noi Moderati all'1,2 (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrodestra è al 45,8%. Sotto di 20 punti c'è il centrosinistra al 25,3. La ponderazione di oggi ha preso in considerazione i sondaggi realizzati da Demopolis, EMG, Ixe', Noto, Quorum, SWG e Tecnè.