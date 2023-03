Calenda contro la Appendino: "Stai dicendo una idiozia"

31 marzo 2023 a

"Stai dicendo una idiozia". Carlo Calenda risponde per le rime a Chiara Appendino, in studio a Piazzapulita. Il duo è ormai quasi una consuetudine su La7: nelle ultime settimane il leader di Azione e Terzo Polo e l'ex sindaca di Torino oggi ai vertici del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte spesso si sono scontrati nei talk, senza mai risparmiarsi affondi anche particolarmente velenosi.

In studio da Corrado Formigli si sta discutendo di riforma della giustizia e uso limitato delle intercettazioni. "In Italia se ne fa l'uso più diffuso", accusa Calenda subito interrotto dalla Appendino. "Non avremmo preso Messina Denaro...", riferendosi al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante per 30 anni e catturato a Palermo lo scorso gennaio. "Aho e se mi lasci parlare - la rimbrotta in romanesco l'assai suscettibile Calenda -. Sono esclusi i reati di mafia e stai dicendo una idiozia".



"Non è così", borbotta imbarazzata la grillino, scuotendo il capo. "Per favore non diffondere informazioni false in tv e diffondere informazioni false per una persona che si propone di essere un rappresentante dei cittadini è gravissimo". "Per tutti i reati connessi - abbozza la Appendino -, faremo un dibattito sulla giustizia la prossima volta". "Messina Denaro con le intercettazioni non c'entra proprio niente e non c'è nessun dibattito da fare. Fine della discussione".