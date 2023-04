Elly Schlein, attimi di gelo con Conte: "Ah, viene qui anche lui?"

01 aprile 2023 a

"La verità è che per noi ogni giorno è un test, quando dall'altra parte abbiamo chi pianta una bandierina ideologica al giorno": Elly Schlein lo ha detto al termine del comizio elettorale a Trieste, il primo da quando è diventata segretaria del Pd. Tuttavia, come riporta La Stampa, la dem non vuole che si parli delle regionali in Friuli-Venezia Giulia come di un primo test sulla sua leadership: "Chi lo dice evidentemente ha paura di questo nuovo Pd combattivo".

Parlando del presidente uscente, che quasi sicuramente verrà riconfermato alla guida della Regione, la segretaria lo ha definito "quel Fedriga che finge di essere il volto buono della Lega ma è una destra da Medioevo, se la prendono con i bambini, quelli che stanno in carcere con le madri e i figli delle coppie omogenitoriali. O con i migranti, criminalizzando chi soccorre e accoglie". In ogni caso, negli ultimi anni in Friuli-Venezia Giulia i dem si sono sempre mantenuti poco sopra il 18%: dunque sarà quella la soglia di riferimento per misurare l'eventuale impatto della neosegretaria.

Il candidato del centrosinistra, comunque, non è stato scelto dalla Schlein: si tratta di Massimo Moretuzzo, autonomista ed ecologista, sostenuto da un'ampia coalizione che comprende anche il Movimento 5 stelle. "Sono contenta di questa alleanza, ce ne saranno altre alle prossime amministrative, sempre partendo dai progetti", ha dichiarato la Schlein. Anche se per ora, in realtà, l'accordo con i grillini è stato trovato solo in 6 dei 19 Comuni medio-grandi in cui si voterà a maggio. E qualche attimo di gelo c'è stato quando il giornalista de La Stampa ha chiesto alla segretaria dem cosa pensasse del fatto che Conte fosse a Trieste, nella stessa piazza in cui si trovava lei, ma per un'iniziativa separata. "Ah, viene qui anche lui? Non sapevo, ma idealmente siamo insieme – ha detto lei – se non ci siamo ancora visti, come ci eravamo ripromessi al congresso della Cgil, è perché siamo stati molto impegnati, ma i nostri gruppi stanno discutendo dei temi concreti che ci accomunano".