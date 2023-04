Barcaccia imbrattata? Elly Schlein-choc: "Guardate il dito, non la luna"

01 aprile 2023 a

Ultima Generazione colpisce ancora. Nel nome dell'ambiente, gli attivisti vanno imbrattando monumenti dell'ampio patrimonio culturale italiano. L'ultima vittima è la Barcaccia, la fontana in Piazza di Spagna a Roma. E se sono tanti i politici che condannano l'ennesimo atto vandalico, lo stesso non si può dire di Elly Schlein. La leader del Partito democratico giustifica ancora una volta gli attivisti che hanno ricoperto la Barcaccia di vernice nera. "Non sono metodi che condivido - premette -, ne ho scelto altri, altrimenti non sarei qui. Detto questo, però, ho visto da parte delle istituzioni dei toni che cercano di spostare l'attenzione dalla luna al dito: le mobilitazioni che abbiamo visto in queste anni, dal primo sciopero di Greta Thunberg, indicano una luna che dobbiamo guardare tutte e tutti".

Insomma, la Schlein incolpa il governo anche del blitz degli eco-teppisti e aggiunge: "Quella rabbia si sta manifestando perché c’è una frustrazione per la mancanza di risposte dalla politica. Io sono lì per cercare queste risposte". Nulla di nuovo. Basta pensare che sempre la neo segretaria dem, ospite di Stasera c'è Cattelan, commentava così lo sfregio di Palazzo Vecchio a Firenze: "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza".

Eppure le uscite della Schlein non piacciono. Ecco che Italia Viva si scaglia contro la dem: "Quelli che secondo Elly Schlein combattano per la scienza oggi hanno colpito la Barcaccia di Piazza di Spagna, uno dei simboli di Roma. Il vandalismo idiota e violento che danneggia opere inestimabili è nemico anche di chi si batte per il clima e va condannato senza se e senza ma". Mentre Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, alla domanda se bisogna ascoltare la voce dei giovani ambientalisti, replica schietto: "Assolutamente no. Elly Schlein è una donna intelligente. Non si può dialogare con delle menti malate".