Inzaghi, la rivincita con Capello: "Ti ascolto sempre"

"Di Canio? Vi ascolto sempre a te e Capello. Bravi. Vai bravo…": Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria della sua Inter in semifinale di Champions League col Barcellona. Ai microfoni di Sky il tecnico nerazzurro ha detto: "Abbiamo imparato dalla partita di andata. Abbiamo visto tutti che c'è stata una squadra, la nostra, che ha dato il cuore. E non siamo mai stati presuntuosi". E ancora: "Abbiamo meritato la finale".

Poi, il riferimento a Di Canio e Capello, che alla vigilia del match avevano criticato Inzaghi per aver sottolineato come la scalata dell'Inter nella speciale classifica del Ranking Uefa stagionale fosse certamente un vanto e un merito. Capello, in particolare, aveva censurato questa attenzione da parte dell'allenatore a voler sempre ricordare che traguardi ha raggiunto. In conferenza stampa dopo il match, quindi, il tecnico ha voluto precisare: "Ora non siamo più in finale da sfavoriti? Siamo cresciuti. Ho sentito qualcuno che ha criticato il fatto che ho parlato del ranking… Non era certo per fare i complimenti a Inzaghi, era per farli a questi ragazzi. E' per sottolineare il percorso di questi ragazzi. Bayern e Barcellona sono le 2 squadre migliori in Europa in questo momento".