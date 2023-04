Massimiliano Fedriga: "Sbalorditivo, tendenza invertita in pochi mesi"

04 aprile 2023 a

Dopo il trionfo in Friuli Venezia Giulia, dove ha sbancato superano il 60% e polverizzando la concorrenza, Massimiliano Fedriga si gode il momento. E lo fa parlando con il Corriere della Sera e La Stampa, a cui afferma: "Qui c'è solo una Regione che è stata ben governata. Sono contento per questo risultato che, per le sue dimensioni, mi carica di ancora maggiori responsabilità. Avevo percepito il clima positivo, ma non pensavo di andare oltre il 56-57%", ammette.

Dunque il presidente riconfermato, aggiunge che a suo giudizio "è stato riconosciuto l'impegno di cinque anni di lavoro. Probabilmente, la serietà di governo. Lo stile di chi bada alla sostanza dei problemi, che non fa dichiarazioni roboanti. La proposta di governo dei territori, come si è visto anche in Lombardia e Lazio, è stata apprezzata dagli elettori. E poi l'apporto di Matteo Salvini come ministro delle Infrastrutture è stato premiante. A Roma Matteo sta lavorando molto bene", rimarca Massimiliano Fedriga.

"È sbalorditivo come in pochi mesi si sia riusciti ad invertire una tendenza negativa - ribadisce -. Di solito per cambiare un trend servono anni", aggiunge riferendosi al leader. "Effetto Fedriga? Tutta la coalizione è andata bene e ne esce ancora più forte. Forza Italia ha tenuto, le Lega ha ottenuto un ottimo risultato e FdI pure. È una vittoria corale", aggiunge Fedriga a La Stampa. Dunque sul risultato di Fratelli d'Italia, che ha staccato di poco la lista del governatore, Fedriga risponde: "Ogni tornata elettorale è a sé. Non possiamo fare paragoni con le politiche, è sbagliato, i contesti sono diversi. Vanno osservati i dati delle regionali del 2018, quando FdI raccolse il 5,5%". "Un ruolo a livello nazionale? "No, mi sono proposto per la guida della mia Regione, per questo sono stato eletto e questo voglio fare. Non penso a nient'altro", conclude Fedriga smentendo le voci che da tempo circolano sul suo conto.