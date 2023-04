25 aprile, sinistra all'assalto di La Russa: "Il Senato si impegni"

05 aprile 2023 a

a

a

Le opposizioni vogliono che il Senato si impegni a "commemorare le date fondative della nostra Storia antifascista": si tratta di una mozione che sarà discussa mercoledì 12 aprile. In particolare, si chiedono "iniziative" per far sì che "le commemorazioni delle date fondative" della "Storia antifascista" italiana "si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano - solo così - essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità".

Questo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, che si è riunita per stabilire il calendario dei lavori dei prossimi giorni. Parlando della mozione, il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia ha detto: "Impegna i senatori a ribadire che le fondamenta della nostra Repubblica sono fondamenta antifasciste, speravamo di poterla discutere domani mattina visto che l'Aula è senza far nulla ma la maggioranza strumentalmente si è opposta e ha compresso il confronto mercoledì dopo Pasqua quando ci troveremo a dover approvare più misure in fretta e furia, una cosa sbagliata".

La capogruppo di Azione-Italia viva Raffaella Paita, che ha firmato la mozione insieme ai colleghi delle opposizioni, ha voluto sottolineare che "la cosa importante è discuterla e discuterla prima del 25 Aprile". Il testo, nelle premesse, cita il discorso tenuto dalla senatrice Liliana Segre nel giorno di insediamento della legislatura e quindi richiama in particolare alcune date, come "il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa della Repubblica".