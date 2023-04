Elly Schlein, la rivolta della fedelissima Gribaudo: "Cosa si aspettava"

05 aprile 2023 a

a

a

Malumori in casa dem? Stando a quanto riportato da Dagospia, Chiara Gribaudo - nominata vicepresidente del Partito democratico - avrebbe voluto un ruolo più importante da Elly Schlein, segretaria e anche sua coinquilina. "La vispa deputata di Cuneo si aspettava un ruolo operativo nel partito piuttosto che una decorativa vicepresidenza", scrive Dago. Probabile che la Gribaudo sia stata scelta come vice, insieme a Loredana Capone, per compensare la presidenza del "rivale" Stefano Bonaccini. Ma questo compito, a quanto pare, non sarebbe abbastanza.

"A un livello inferiore". Sondaggio spazza-sinistra: Schlein, subito guai enormi

Una possibile soluzione, allora, secondo la leader dem, sarebbe quella di candidare la Gribaudo alla presidenza della Regione Piemonte in occasione delle elezioni in programma nel 2024. "Alle lamentele di Chiara, Elly ha lanciato l'idea di candidarla il prossimo anno alla presidenza della Regione Piemonte - si legge sul portale di Roberto D'Agostino -. Una toppa peggio del buco: Gribaudo sa bene che le probabilità di vincere appartengono alla fantasia...".

La Schlein ordina e la Camusso esegue: clamoroso a La7, fanno fuori De Luca

Nel frattempo, la Schlein starebbe avendo qualche problema anche a chiudere la partita-segreteria. Un nodo cruciale riguarderebbe la posizione del responsabile degli Esteri. Se fino a qualche giorno fa il favorito sembrava essere Alessandro Alfieri, senatore esperto di immigrazione e uomo di fiducia di Bonaccini, ora però starebbe iniziando a circolare anche il nome di Peppe Provenzano. Quest'ultimo è uno dei big che a sorpresa aveva deciso di sostenere la corsa della Schlein alle primarie, insieme a Dario Franceschini, Francesco Boccia e Andrea Orlando.