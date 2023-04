Fabrizio Corona "si candida con noi": clamoroso, con chi entra in politica

05 aprile 2023 a

Fabrizio Corona scende in campo. L'ex re dei paparazzi si candida consigliere comunale. L'annuncio è arrivato da Giuseppe Lipera. "Annuncio - ha detto l'avvocato penalista, nonché il candidato sindaco di Catania - che Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese. Corona farà visita alla sede elettorale di Via Gabriele D'Annunzio oggi alle ore 17.40".

Un faccia a faccia testimoniato dallo stesso Corona che sul suo profilo Instagram chiede al legale: "Il diritto che cos'è?". E l'avvocato risponde: "Io non credo al diritto, ma credo alla giustizia". Dal punto di vista politico, anche Lipera ha un passato in Consiglio comunale a Palazzo degli elefanti: il 14 ottobre del 1988 è subentrato a Marco Pannella che era stato eletto nella lista dei Radicali. Il legale è rimasto in carica fino alla conclusione del mandato, nel 1992.

Inoltre si ricorda che Corona è nato proprio a Catania nel 1974. Suo padre Vittorio era un giornalista che iniziò la sua carriera in Sicilia prima di trasferirsi a Milano. L’ex re dei paparazzi ha quindi deciso di scendere in politica, dopo aver fatto parlare di sé per alcune vicende giudiziarie. Tra le ultime la controversia con il legale di Nina Moric, che l'ha denunciato per diffamazione. Accusa per cui la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella l'ha mandato a giudizio. Il dibattimento si aprirà il prossimo 15 luglio davanti al Tribunale. E chissà se metterà o meno i bastoni tra le ruote alla recentissima candidatura.