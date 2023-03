Fabrizio Corona-choc: "Cinque assaggi, con chi sono stato a letto"

31 marzo 2023 a

a

a

Fabrizio Corona rompe il silenzio. L'ex re dei paparazzi commenta la rivelazione di Giacomo Urtis a Belve. Il chirurgo dei vip ha confessato: "Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte… Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma… cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni".

"Con chi ha tradito Ilary Blasi": corna, Francesco Totti spazzato via?

Insomma, tra i due qualcosa c'è stato. E lo conferma lo stesso Corona, ospite di Peppe Iodice al Peppy Night: "Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità. Lui ha detto più cose. Si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero… Tu non ci andresti con Giacomo? Perché non l’hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati".

"Quante volte la ha tradita": Totti-Blasi, Fabrizio Corona dà le cifre: uno choc

Stando al racconto dell'imprenditore i due si sarebbero visti per la prima volta quando Urtis era "vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza". A quel punto Corona, stuzzicato dal conduttore, entra nei dettagli: "Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista. Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando". Scherzi a parte, conclude senza peli sulla lingua, "ti invito a provare queste esperienze perché sono liberatorie. Sono cose liberatorie. Se tu rimani antico, sempre fedele, sempre con tua moglie, lasciando stare uomini, non ti allargherai. Se fai altro ti serve anche per lavoro. Chi non parla dell’omosessualità o se ne parla in modo antico è perché alla fine un po’ lo è ed è represso. Quindi io ti invito a provare".