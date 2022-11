Corna, Francesco Totti spazzato via? "Con chi ha tradito Ilary Blasi"

18 novembre 2022 a

Fabrizio Corona entra a gamba tesa sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ospite al Peppy Night Fest, una tv privata, l'ex re dei paparazzi secondo quanto riporta Il Messaggero, afferma che la causa della rottura tra i due ci sarebbero i numerosi tradimenti del Pupone ai danni della conduttrice de L'Isola dei famosi, con la quale è stato insieme per circa 20 anni.

Corna che Ilary, secondo quanto rivelato da Corona, avrebbe digerito solo perché la loro unione le avrebbe dato grande popolarità. "Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio", ha raccontato l'ex fotografo.

E adesso, conclude Mauro Corona, "l’ha sostituita con una sua fotocopia ed esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti".