Silvio Berlusconi, "medici stupiti": cosa sta succedendo in ospedale

Ci sono "segnali di ottimismo" nell’entourage vicino a Silvio Berlusconi. Famiglia e amici del leader di Forza Italia, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, parlano di un visibile miglioramento. Gli stessi medici, seppur cauti, non nascondono una certa gioia. Fonti sanitarie confermano che il Cavaliere sta rispondendo in maniera positiva al trattamento a cui è stato sottoposto nella struttura. Quello contro la leucemia cronica di cui soffre da quasi un anno. Una risposta che avrebbe stupito anche gli stessi sanitari.

Assalito dai cronisti, è poi Fedele Confalonieri ad aggiornare l'Italia intera. "Sta meglio di prima", ha detto il presidente di Mediaset lasciando l'ospedale. Al momento della visita durata circa una ventina di minuti. Durante quel tempo Berlusconi "stava riposando", ma tra i due amici c'è stato il tempo di "una battuta". E ai giornalisti che incalzavano sulle attuali condizioni di salute del leader di Forza Italia, Confalonieri ha risposto: "Sì, mi hanno detto che sta bene".

Intanto, sempre accanto al Cav c'è lei: Marta Fascina. È stata lei ad accompagnarlo martedì al San Raffaele, e da allora è rimasta al suo fianco senza mai lasciare l'ospedale. Proprio la deputata azzurra può contare in queste ore difficili sul sostegno dei "fedelissimi". Tra questi l'ex compagno di scuola Tullio Ferrante, parlamentare di Fi e sottosegretario alle Infrastrutture, Stefano Benigni, neo-tesoriere del gruppo azzurro alla Camera e coordinatore di Forza Italia Giovani, e anche Alessandro Sorte, designato come nuovo coordinatore regionale in "Posso dire - dice Sorte raggiunto dall'Adnkronos - che aspettiamo il presidente a braccia aperte. Sono migliaia i messaggi che abbiamo ricevuto come coordinamento regionale della Lombardia in queste ore da tutta la Regione: gente comune, simpatizzanti che ci chiedono di portare simbolicamente un abbraccio al presidente. Siamo travolti da questo tsunami d'affetto. L'Italia e la Lombardia hanno bisogno di lui".