Berlusconi, Confalonieri: "L'ho visto, come sta". La voce dall'ospedale

07 aprile 2023 a

a

a

"Berlusconi sta meglio, meglio di prima. Mi hanno detto che sta bene": lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier si trova ricoverato da mercoledì 5 aprile per un'infezione polmonare aggravata dalla leucemia cronica, scoperta oltre un anno fa. Il collega e caro amico del Cav gli avrebbe fatto visita per circa 20 minuti nel reparto di terapia intensiva. Incalzato dai cronisti presenti, poi, Confalonieri ha risposto che "si", c'è ottimismo sulle condizioni di salute di Berlusconi.

Ai giornalisti che invece gli hanno chiesto se il leader azzurro gli ha parlato, lui ha risposto: "Una battuta, stava riposando". Dopo aver risposto alle domande, Confalonieri si è infilato in auto e ha lasciato la struttura sanitaria. Anche ieri il presidente di Mediaset è andato a trovare il suo caro amico in ospedale. E ai cronisti aveva detto: "C'è preoccupazione però siamo più ottimisti". A far visita a Berlusconi anche il suo fratello minore Paolo. Che, prima di entrare in ospedale, ha detto: "Vediamo come va oggi, siamo fiduciosi". Un breve commento prima di entrare era stato fatto anche da Confalonieri, che ai giornalisti aveva detto: "Vengo a vedere come sta e poi vi dico".

Il leader di Forza Italia, intanto, avrebbe iniziato la chemioterapia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera per lui sarebbe iniziata una lotta contro i globuli bianchi alle stelle: il tentativo di farli scendere sarebbe affidato a una pastiglia. I forti dolori alla schiena, che hanno afflitto il Cav negli ultimi tempi, sarebbero proprio una delle conseguenze della malattia.