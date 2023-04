Berlusconi, Ettore si fa sedici ore di viaggio: cosa deve consegnargli

10 aprile 2023 a

Un lungo viaggio solo per portare l'acqua santa a Silvio Berlusconi. "Sono partito alle 7 di ieri (9 aprile, ndr) in autobus, sono arrivato stamattina dopo un viaggio di 16 ore. Sono venuto direttamente per zio Silvio, ho portato l’abitino votivo di San Francesco Paola e una bottiglietta con l’acqua santa di San Francesco e dei santini".

L'uomo in questione è Ettore Fragale, 67 anni, di Cosenza, impiegato di banca in pensione, che si è presentato davanti all’ingresso di via Olgettina 60 dell’ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

A chi gli chiedeva se fosse speranzoso, Ettore Fragale - che si definisce un fan del Cavaliere - ha risposto: "Perché no? Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve, anche se io voto Lega. Zio Silvio ci ha fatto rispettare come Italia, è un imprenditore, dà lavoro alla gente. Quando è venuto a Cosenza, ero sotto il palco, sono arrivato quasi vicino a lui. Ma non ho mai avuto il piacere di vederlo. Spero di lasciare questi pensieri alla figlia, al fratello Paolo o a un altro dei familiari", ha concluso pregando perché "Dio gli regali altro tempo".