Casini: "L'Opa su Forza Italia? Meloni ha già risolto tutto"

Pier Ferdinando Casini, ospite a Tg1 Mattina, nella puntata di oggi 11 aprile, risponde così a una domanda sul delicato momento che sta attraversando Forza Italia dopo il ricovero del suo presidente Silvio Berlusconi, che si trova da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano: "Io non leggo politicamente questo momento, ma umanamente. L’umanità viene prima della politica. La prima cosa è un abbraccio a Silvio Berlusconi sia da parte di chi lo ha sostenuto che di chi lo ha contrastato. E questo c’è stato", afferma l'ex presidente della Camera.

Che entrando nel merito del partito fondato dal Cavaliere, aggiunge: "Di fatto, il tema Forza Italia è già passato, l’Opa su Forza Italia, silenziosa, amichevole e direi affettuosa l'ha già fatta Giorgia Meloni. Meloni ha già risolto il problema". Mentre sul dl Autonomia, spiega Casini, "coesione e autonomia non si conciliano. su questo disegno di legge sull’Autonomia ho molti dubbi anche per la subalternazione del Parlamento. Credo ci debba essere una riflessione seria da parte della maggioranza. Anche nella maggioranza le perplessità tra parlamentari e presidenti di Regione sono più profonde di quello che sembra".

Quindi sulla segretaria del Pd, l'ex presidente della Camera avverte: "Stimo Elly Schlein, è una donna in gamba, e le auguro ogni bene. Ma quanto all’abolizione delle correnti, ricordo che non c’è stato segretario Dc che non abbia messo al primo punto della sua agenda l’abolizione delle correnti, ai segretari della Dc non è andata benissimo", sottolinea, "mi auguro vada meglio a lei".