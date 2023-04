Berlusconi, a che ora si è presentato al San Raffaele il padre di Marta Fascina

11 aprile 2023 a

Un legame che si sta rivelando strettissimo, quello tra Silvio Berlusconi ed Orazio Fascina, il padre di Marta Fascina, la deputata di Forza Italia ma soprattutto compagna del Cavaliere. Da quando il leader azzurro è ricoverato al San Raffaele di Milano, infatti, Orazio Fascina più volte è stato al suo fianco.

Il padre della compagna aveva lasciato il San Raffaele nella serata di ieri, lunedì 10 aprile, intorno alle 20, il tutto dopo aver trascorso le festività pasquali accanto al genero e alla figlia Marta. Oggi, martedì 11 aprile, è arrivato in auto entrando dall'ingresso posteriore, quello di via Olgettina 60, intorno alle 7 del mattino. Insomma, prestissimo: subito in visita, subito al fianco del Cavaliere.

Poco prima di Orazio Fascina era stato Alberto Zangrillo ad entrare al San Raffaele: il professore e medico personale di Berlusconi, nonché primario di terapia intensiva al San Raffaele, dopo lo sfogo della vigilia (la smentita circa il fatto che Berlusconi si fosse alzato) ha deciso di entrare nella struttura senza rilasciare alcuna dichiarazione.