Pier Silvio Berlusconi, la frase che emoziona l'Italia: "Voglio dirvi una cosa..."

Silvio Berlusconi sta meglio. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal San Raffaele, l'ex presidente del Consiglio, pur rimanendo in terapia intensiva si registrano miglioramenti sia sul fronte polmonare che su quello legato alla sofferenza dei reni. E oggi si è recato in ospedale per una visita, il figlio Pier Silvio che all'uscita si è trattenuto qualche minuto con i giornalisti che ormai da quasi dieci giorni sono davanti alle porte del San Raffaele: "Voglio dirvi questa cosa perché mi viene dal cuore: Sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Adesso l’ho trovato di buonumore ed è veramente un esempio".

Ai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di salute dell’ex premier e leader di Forza Italia, Pier Silvio si è limitato a dichiarare: "È uscito il bollettino, non mi addentro nelle questioni mediche. È chiaro che si trova in un ambito intensivo e questo va tenuto in considerazione e rispettato".

Il figlio di Berlusconi ha quindi chiesto alla stampa di diffondere informazioni sul padre con "cautela e rispetto nel parlare". Infine Pier Silvio Berlusconi ha anche fatto sapere che l'ex premier ha guardato la partita del Milan contro il Napoli di ieri sera. Di certo il primo amore non si scorda. E il risultato avrà portato un sorriso sul volto del presidente.