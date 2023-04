Maurizio Gasparri, a valanga sul Terzo Polo: "Fallito il 182° tentativo"

13 aprile 2023 a

a

a

Il Terzo Polo non c'è più. E non ci sarà nemmeno il partito unico del centrino. Tra Renzi e Calenda è finita. Anzi, a dirla tutta, non è mai cominciata. "Con il fallimento del Terzo Polo di Renzi e Calenda si registra il 182º tentativo fallito di costituire il nuovo partito fantasmagorico del centro moderato che conquisterà consensi a destra e a sinistra, e governerà l’Italia per millenni. Ho, in uno scaffale enorme, l’elenco dei precedenti disastri. In realtà l’area dei moderati è presente e attiva all’interno del centrodestra con Forza Italia, intorno a Berlusconi che ha voluto e ha fondato il fronte dei moderati. Tutti gli altri, a iniziare da quelli che l’hanno abbandonato, sono andati incontro a clamorosi fallimenti", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Si potrà discutere sull’andamento dei numeri, sui voti che un giorno diminuiscono e un giorno dopo aumentano, ma la verità è che Silvio Berlusconi è come la settimana enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione, ma l’unico, inimitabile e originale resta sempre quello.

Renzi-boom, chi imbarca al Riformista: clamoroso segnale politico al governo?

Il vero enigma, invece, riguarda quanti si pongono obiettivi velleitari e vanno incontro a fallimenti clamorosi. Molti dei protagonisti degli insuccessi sono anche persone che abbiamo stimato e che in qualche caso continuiamo a rispettare. Ma, come direbbe Gigi Marzullo, ’si facciano una domanda e si diano una risposta. Avanti il prossimo. Ai fallimenti non c’è mai limite" conclude Gasparri. Nulla da aggiungere.