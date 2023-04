Giorgia Meloni, Saviano la attacca: "I criminali ringraziano il governo"

17 aprile 2023 a

Con la notizia che il governo vorrebbe abolire la "protezione speciale", non poteva non intervenire Roberto Saviano. Ancora una volta lo scrittore non perde occasione per criticare il centrodestra. Ecco infatti l'ennesimo attacco: "Le organizzazioni criminali ringraziano il governo Meloni che, abolendo la protezione speciale per gli immigrati, non farà altro che creare un esercito di invisibili che non avranno documenti, che non saranno tutelati, che non potranno affittare case e lavorare con contratti regolari. Meloni dice che bisogna abolire la protezione speciale perché in Europa ce l’ha solo l’Italia (scopriamo che sono 18 i paesi europei che la applicano, qualcuno la avverta). Le organizzazioni criminali ringraziano perché dove mancano tutele, arrivano loro".

Una tesi che non sta né in cielo né in terra. Lo stesso Matteo Salvini, leader della Lega, ha riportato Pd e compagni alla realtà. Da sempre a favore dell'abolizione della protezione speciale, il vicepremier ha snocciolato i numeri: "Dal 2020 ad oggi, meno del 6 per cento dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40mila persone all’illegalità e alle mangiatoie".

Quanto basta, ha tuonato su Twitter, a smontare "l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti". In neanche tre anni, su 45.059 permessi "speciali" rilasciati, solo 2.600 sono stati trasformati in lavori. Insomma, meno di 6 su 10. Ecco allora che è più probabile che le organizzazioni criminali ringrazino se aumentano i lavoratori in nero, non il contrario.