Eco-teppisti, pugno di ferro di Salvini: "Basta, vi faremo passare la voglia"

"Basta! Lasciate lavorare la gente che vuole lavorare". Matteo Salvini invia un chiaro messaggio agli imbrattatori che, nelle vesti degli attivisti, deturpano monumenti e opere pubbliche. Il leader della Lega si dice dunque soddisfatto per le nuove strette contro il vandalismo: "Bene l’identificazione, ora denuncia e multa vi faranno passare la voglia". Oltre all'avvertimento, il vicepremier pubblica un video con la manifestazione organizzata dagli attivisti di Ultima Generazione a Roma. "Chi vandalizza opere e blocca strade - ha già ribadito - commette reati e va perseguito con durezza".

Intanto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha discusso con Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, rispettivamente titolari dell'Interno e dell'Istruzione e Merito, di un nuovo pacchetto. Quest'ultimo conterrebbe misure, normative e amministrative, con alcune novità finalizzate a migliorare la sicurezza e l'educazione di chi si mette alla guida. Il tutto in attesa del Nuovo Codice della Strada.

Allo studio ci sono anche l'alcol lock (dispositivo di blocco per chi si mette al volante in stato di ebbrezza) e norme sull'uso sicuro del monopattino. I ministri pensano di dedicare intere giornate, entro la fine dell'anno, per valorizzare le campagne di sicurezza stradale e in aggiunta a quelle già previste. I tecnici dei dicasteri restano dunque in contatto per mettere a fuoco le proposte. Proprio come confermato in una nota congiunta di Mit, Viminale e Istruzione e Merito.