Elly Schlein, Ghisleri: "Come la vede un italiano su quattro"

17 aprile 2023 a

"Dal 2019 fino alla strage di Cutro non c'era traccia tra le priorità degli italiani dell'immigrazione, scesa al di sotto dei primi dieci punti di priorità che vedono sempre al primo posto i temi economici": Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato di come sono cambiate le necessità degli italiani negli ultimi tempi. In particolare ha sottolineato che "negli ultimi 20 giorni" l'immigrazione "è ritornata al secondo posto per un motivo semplice: è una realtà che deve essere organizzata e gli italiani non capiscono come. Dichiarando lo stato di emergenza, per far esprimere gli italiani su questo bisogna spiegare cosa può fare un commissario. Certe regioni non lo accettano".

L'intervento della Ghisleri a L'Aria che tira

Parlando della segretaria del Pd, poi, la sondaggista e direttrice di Euromedia Research ha spiegato: "Un italiano su quattro vede Elly Schlein solo su una barricata per tema di opposizione politica e propaganda, non per spinta reale. Perché ovviamente hanno imparato che il pendolo delle posizioni passa da una parte all'altra a seconda di chi è al governo". Infine, sui cittadini in generale ha detto: "Il popolo non è impaurito dal fatto che arrivano i migranti, o almeno non in modo così evidente come prima del Covid, ma sente che il problema non viene gestito. Questo è l'unico punto per cui il governo viene giudicato più severamente".