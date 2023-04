Lollobrigida, l'insulto choc della Schlein: "Suprematismo bianco"

18 aprile 2023 a

“Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”, ha dichiarato Francesco Lollobrigida, prestando il fianco all’attacco di Elly Schlein che puntualmente è arrivato. La segretaria del Pd ha criticato duramente le parole del ministro, accusandolo di aver utilizzato espressioni “disgustose e inaccettabili” che “ci riportano agli anni ’30 del secolo scorso” e che “hanno il sapore del suprematismo bianco”.

“Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni - ha aggiunto la Schlein - fatte per altro nel giorno in cui il presidente Mattarella si trova in visita ad Auschwitz”. In realtà il ragionamento di Lollobrigida era più ampio. Intervenuto al congresso nazionale della Cisal, il ministro ha risposto alle critiche sul tema dei migranti: “Bisogna contrastare l’illegalità anche a livello europeo per fermare un’ondata migratoria che, secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo, ha fatto scuola”.

“Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani - ha sottolineato Lollobrigida - per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica. Io ritengo l’immigrazione un fatto naturale fisiologico, sono nipote di un emigrante, quindi mi guardo bene dal pensare che l’emigrazione e quindi l’immigrazione siano un problema. Anzi diventano un’opportunità di crescita per una nazione”.