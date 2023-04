Sondaggio Bidimedia, volano Meloni-Salvini. E c'è un clamoroso doppiaggio

20 aprile 2023 a

Il sondaggio realizzato da Bidimedia fotografa le intenzioni di voto degli italiani rispetto a un mese fa. Se l’effetto di Elly Schlein continua a farsi sentire per il Pd, che è tornato quantomeno alla vita dopo l’encefalogramma piatto registrato subito dopo la batosta elettorale del 25 settembre, allo stesso tempo le forze di maggioranza possono ritenersi soddisfatte delle cifre aggiornate. Il governo è sempre nell’occhio del ciclone, per un motivo o per un altro, ma molti elettori continuano a essere dalla sua parte.

Fratelli d’Italia si è infatti confermato di gran lunga il primo partito nazionale con il 28,5% (+0,4 rispetto al mese scorso). Segnali di risalita per la Lega, che è data a un passo dal ritorno in doppia cifra (9,5%, +0,3). L’unica forza di maggioranza a essere in difficoltà è Forza Italia, anche perché Silvio Berlusconi è uscito dalla scena politica a causa del ricovero al San Raffaele di Milano: il partito del Cav è rilevato al 6,6% (-0,5). Passando all’opposizione, dicevamo della crescita importante del Pd: dopo essere sprofondati per mesi sotto al Movimento 5 Stelle, i dem hanno recuperato grazie alla Schlein e ora sono dati al 20% (+1,3).

I grillini invece stanno risentendo dell’oscuramento a sinistra di Giuseppe Conte a vantaggio della nuova segretaria del Pd: il M5s è sceso al 15,5% (-0,5). Brutte notizie anche per Matteo Renzi, che con lo scioglimento del terzo polo è stato doppiato da Carlo Calenda: Azione è rilevato al 5%, mentre Italia Viva soltanto al 2,5%.