Arianna Meloni, Calderoli massacra Travaglio: "Roba da Tso"

La vignetta disegnata da Natangelo per il Fatto Quotidiano rientra nella satira politica, ma ha comunque sollevato un polverone, dato che è stata ritratta la sorella di Giorgia Meloni, compagna di Francesco Lollobrigida. Il disegno ha il chiaro intento di prendere in giro il ministro per lo scivolone sulla “sostituzione etnica”, ma non è piaciuto affatto alle forze di maggioranza. Oltre alla premier, anche il ministro Roberto Calderoli non ha gradito l’utilizzo di una persona che non c’entra nulla con la vicenda.

“Attaccare una persona che non ha incarichi pubblici - ha dichiarato - ma solo rapporti di parentela con esponenti pubblici è una cosa da Tso. La satira può avere come bersaglio dei personaggi pubblici ma con il fine ultimo di far ridere, sorridere, riflettere o attaccare qualcuno; invece la vignetta in questione fa soltanto piangere. Sono vicino al collega Francesco per gli attacchi che da tanto, troppo tempo lo vedono oggetto. Sono ancor più vicino ad Arianna, che paga la sola ’colpa’ di essere sorella della presidente del Consiglio e moglie di un ottimo ministro”.

Calderoli ha poi offerto un consiglio a Marco Travaglio, direttore del Fatto: “Prima di pubblicare una vignetta, perlomeno guardala e chiediti il perché dovrebbe essere pubblicata. Perché se la condividi, poi ne diventi responsabile. Io forse sono tra quelli che non capisce le battute, come dice lui, ma lui sicuramente non capisce la volgarità né il suo limite”.