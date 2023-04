Sondaggio Termometro politico, Forza Italia ai massimi da ottobre

22 aprile 2023 a

Forza Italia in continua crescita. Nonostante il suo leader, Silvio Berlusconi, sia da giorni assente a causa del ricovero al San Raffaele di Milano, il partito aumenta consensi. Lo dimostra la media dei sondaggi relativa alla settimana dal 9 al 15 aprile ed elaborata da Termometro Politico. La rilevazione mette a confronto i risultati ottenuti da ben 8 istituti: TP, Swg, Quorum, Tecné, Index, Piepoli, Emg, Euromedia.

Risultato? Gli azzurri tornano al dato di ottobre arrivando al 7,3 per cento e recuperando mezzo punto in meno di un mese. Il podio comunque rimane di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta stabile al 29,1 per cento seguito dal Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein salgono al 19,6 per cento e staccano ulteriormente il Movimento 5 Stelle. I grillini non vanno oltre il 15,9.

Buone notizie invece per la Lega. Matteo Salvini conferma il trend in crescita e sfiora il 9 per cento Lega (8,9). Ben più sotto, forse anche a causa della rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, il partito mai nato, il Terzo Polo. L'unione tra Italia Viva e Azione si aggiudicherebbe il 7,4. Mentre rimangono stabili Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, rispettivamente al 2,9 e al 2,3 per cento.

Intanto arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del Cavaliere. Uscito da giorni da reparto di terapia intensiva, il leader di FI sta recuperando. "Il quadro clinico del Presidente Berlusconi - fa sapere in una nota l'Irccs Ospedale San Raffaele - appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". Il Cav è infatti ricoverato per una diagnosi di leucemia mielomonocitica.