Fratoianni, "il Primo maggio della Meloni?": dove si spinge

Giorgia Meloni agita le opposizioni. Alla sinistra, infatti, non sarebbe andata giù la sua decisione di portare il decreto Lavoro in Consiglio dei ministri lunedì primo maggio, giorno dell'ormai celebre Concertone. E così, mentre i sindacati festeggeranno in piazza, l’esecutivo varerà i provvedimenti per rilanciare l’occupazione e tutelare i lavoratori.

"Ma come si permettono?", si sarebbero chiesti ieri dalle parti del Pd e di Alleanza Verdi-Sinistra, come riporta il Tempo. Il leader di SI Nicola Fratoianni si sarebbe sfogato dicendo: "Un giorno i musicanti delle Ss, poi la Costituzione A-Fascista, e ancora l’invasione dei migranti, poi la caccia all’orso, poi il 25 Aprile per la seconda carica dello Stato a Praga. E così via con sparate più o meno grandi per la maggior parte dei ministri. Ed ora pure il Consiglio dei ministri il primo Maggio, immagino per comprimere o distruggere altri diritti del lavoro. Più che un governo ed una maggioranza parlamentare, la destra del nostro Paese sembra una casa di produzione tv intenta ad organizzare una controprogrammazione rispetto alla realtà e a quello che vivono quotidianamente i cittadini".

La decisione di fissare un Cdm il giorno del primo maggio, insomma, sarebbe terribile secondo la sinistra. Ma questa non è l'unica presa di posizione della Meloni che avrebbe mandato in tilt l'opposizione. Non sarebbe ancora stata digerita, infatti, la partecipazione del premier all’assemblea nazionale della Cgil, dietro invito del segretrio Maurizio Landini.