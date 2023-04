Giancarlo Cancelleri, la profezia: "Io in Forza Italia, ci saranno altri addii"

22 aprile 2023 a

Giancarlo Cancelleri ha lasciato il Movimento 5 Stelle. L'ex grillino è approdato in Forza Italia. E questa non è una novità. A preoccupare, però, l'avvertimento a Giuseppe Conte. Cancelleri, infatti, non ha nascosto che "all’Ars e in parlamento nazionale probabilmente qualcuno dei miei ex compagni, visto il limite dei due mandati, potrebbe pensare se fare la mia stessa scelta". Insomma, altre fuoriuscite in vista.

Sul suo addio, il fu pentastellato ha voluto precisare che "non ho tradito nessuno. Non ho elettori in questo momento perché non ho nessun incarico. Non sono candidato e non ho alcun ruolo istituzionale, in Forza Italia non porto nulla e il partito non mi sta dando nulla. Non mi porto dietro nessun voto perché non ho debiti elettorali con nessuno. Oggi sono libero di fare le mie scelte". Scelte, che il già ex sottosegretario alle Infrastrutture del governo Conte e per ben due volte candidato 5 Stelle alle Regionali in Sicilia, non vanno di pari passo con quelle di Giuseppe Conte.

Eppure, nonostante le spiegazioni del diretto interessato, non mancano le polemiche. "A Giancarlo Cancelleri, che finalmente ha trovato un approdo politico, auguriamo buona vita. Giancarlo ha dato molto al Movimento, ma dal M5S ha ricevuto tutto. Se ha ricoperto incarichi prestigiosi, di certo è solo grazie al Movimento 5 Stelle. Sarebbe pertanto corretto che non sputasse sul piatto dove ha mangiato e sul Movimento che gli ha consentito di uscire dall'anonimato e di fare politica. Sulla sua collocazione finale evitiamo di fare commenti, se il partito che gli ha dato ospitalità, e in cui evidentemente si rispecchia, è il partito di Berlusconi, Dell'Utri e Schifani, la cosa si commenta da sola. E in maniera eloquente", replicano i deputati del M5S all'Ars irritati per il retroscena su possibili nuovi addii.