Luigi Di Maio, arriva la poltrona dall'Europa. Ira Lega: "Vergogna"

E alla fine Di Maio ottenne la poltrona. Giggino infatti, secondo quanto si apprende da Bruxelles, sarà per almeno 21 mesi rappresentante speciale per l'Ue per il Golfo. Una nomina arrivata direttamente da Josep Borrel (il ministro degli Esteri dell'Unione europea) che spiega così la scelta: "Luigi Di Maio è il candidato più adatto". Nel documento visionato dal Corriere che riporta la nomina, l'ex leader di Impegno Civico viene definito così: "In qualità di ex ministro degli Esteri italiano, Di Maio ha il profilo politico necessario a livello internazionale per questo ruolo. I suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo gli consentiranno di confrontarsi con gli attori interessati al livello appropriato".

Insomma, Di Maio sbattuto fuori dalla politca dopo il disastroso risultato del suo partitino alle politiche del 25 settembre 2022, dopo meno di un anno rientra dalla finestra principale, quella dell'Europa.

Il suo mandato dovrebbe durare, al momento, fino al 2025. Subito è arrivata la reazione della Lega che parla di "scelta vergognosa": "Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba", fanno sapere fonti di via Bellerio. Insomma Di Maio, non è noto sapere per quali meriti, metterà le mani su un'altra poltrona. Del resto questa è stata sempre la sua specialità: pochi voti, tante poltrone.