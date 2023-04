Lucia Annunziata a rischio? Augusta Montaruli: "Ne chiederemo conto"

24 aprile 2023 a

Scoppia ancora la polemica su Mezz'ora in più. Il motivo? La conduzione di Lucia Annunziata. La giornalista, proprio durante la puntata di domenica 23 aprile su Rai 3, ha ammesso: "Io sono faziosa. Lo sono apertamente. Sono faziosa ma apertamente". Quanto basta a scatenare l'ira di Fratelli d'Italia che, attraverso la vicepresidente della Vigilanza, Augusta Montaruli, assicura: "Chiederemo conto nelle audizioni già programmate in commissione". "Il collegamento infelice tra 25 Aprile e le modalità con cui il governo sta trattando l'immigrazione - spiega ancora la deputata - sono solo l'ultimo attacco di una faziosità palese e offensiva nella tv pubblica, di cui Lucia Annunziata si sta rendendo protagonista. La Rai non può essere la clava ideologica verso il governo dando una visione distorta del suo operato. L'atteggiamento assunto in trasmissione, non per la prima volta, sono una violazione del pluralismo".

A farle eco Francesco Filini. Per il capogruppo in Vigilanza "è stata scritta un'altra pessima pagina di giornalismo in Rai, con Lucia Annunziata che dimentica ancora una volta di essere una giornalista del servizio pubblico e indossa le vesti di oppositrice del Governo Meloni. Arrivare a parlare di un 25 aprile di diritti negati perché il governo italiano avrebbe 'tagliato corto il diritto all'immigrazione' non è solo sintomo di faziosità, ma addirittura di scarsa conoscenza delle norme: in nessuna parte del mondo esiste il diritto ad immigrare in maniera indiscriminata e senza controllo".

Basta pensare che solo qualche settimane fa la Annunziata ha avuto uno scontro acceso con il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Da qui la frase infelice della giornalista: "Prendete le responsabilità di fare queste leggi, ca**o!". Il tutto sulla tv pagata dagli italiani.