Galeazzo Bignami, sorpresa a Bologna: chi lo applaude il 25 Aprile

Un momento inaspettato quello vissuto in piazza a Bologna oggi, giorno della Liberazione: quando il sindaco Matteo Lepore, del Pd, ha ringraziato la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il vice ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che "sono voluti venire qui in piazza del Nettuno con noi a celebrare questa festa", è partito un fortissimo applauso da parte dei tanti bolognesi presenti. Un trionfo soprattutto per il deputato di Fratelli d'Italia, bolognese, che in passato è stato additato come "nazista" dalla sinistra.

Anche la presidente dell'Anpi Bologna, Anna Cocchi, ha voluto ringraziare gli esponenti di governo che hanno deciso di partecipare alla manifestazione del 25 aprile: "La presenza dei rappresentanti del governo è un bel segnale. La piazza deve essere la piazza di tutti. Democrazia, libertà, rispetto della Costituzione sono fondamentali e da parte di chi ha giurato sulla Costituzione ci aspettiamo la presenza e la partecipazione a questo momento importante che è il 25 aprile".

Bignami, nel corso dell'evento, ha preso la parola e ha detto: "Credo che il 25 aprile sia una data importante perché ha costituito la fine della guerra, dell'occupazione nazista, del ventennio fascista, delle infami leggi razziali e quindi la possibilità che venga ricordato anche in momenti che per qualcuno possono apparire condivisibili o meno, fa parte del patrimonio di libertà e democrazia di cui oggi possiamo giovarci grazie a quello che è stato il sacrificio di tanti uomini e donne, che ha portato alla festa della Liberazione". Parole con cui ha messo a tacere le forti polemiche arrivate da sinistra negli ultimi giorni.