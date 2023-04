Giorgia Meloni, il manifesto a testa in giù? Esplode la bufera in Rai

26 aprile 2023 a

Caos in casa Rai. A farlo esplodere la notizia dei manifesti appesi a Napoli nel giorno della Liberazione, il 25 aprile, con i volti capovolti di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. I manifesti sono apparsi vicino ai monumenti che ricordano i martiri delle Quattro Giornate, che portarono i napoletani a ribellarsi al nazifascismo tra il 27 ed il 30 settembre 1943.

A finire nel mirino è Rai Radio1. Il direttore delle Radio Rai Roberto Sergio (amministratore delegato in pectore) ha attaccato pubblicamente la radio diretta da Andrea Vianello per aver dato la notizia dei manifesti in modo secco, senza alcun commento. "Foto a testa in giù della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, e dei ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sono state affisse a Napoli nei pressi di luoghi simbolo della Resistenza": questo quanto scritto da Rai Radio1.

Sotto è comparso il commento di Roberto Sergio, che ha scritto: "Naturalmente nessun commento o distinguo di fronte a questa violenza. Anzi la direzione di Rai1 l'amplifica pubblicando le immagini". A corredo della notizia data dalla Radio, infatti, c'era anche la foto con i cartelli.