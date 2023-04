Iva Zanicchi, dramma negli studi Rai: cade dalle scale, com'è ridotta

25 aprile 2023 a

Attimi di grande paura per Iva Zanicchi: la mitica aquila di Ligonchio, infatti, è caduta dalle scale dopo l'ultima puntata de Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 in onda il sabato sera e condotto da Milly Carlucci.

Il racconto viaggia sui social, dove in un video la Zanicchi spiega: "Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale".

Dunque, la cantante ha come sempre mostrato tutta la sua vitalità con una battuta, anche in un momento poco simpatico come questo: "Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Ma penso positiva, finché son viva. Non perdete il buon umore", ha concluso citando Jovanotti.

Molti i messaggi di auguri ricevuti dalla Zanicchi, 83 anni, in calce al video pubblicato su Instagram. Tra questii, quelli di Simona Ventura - "Ma Iva, cosa mi combini? Rimettiti presto" - e quello di Alberto Matano, un breve e sentito "Forza Iva".