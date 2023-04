Elly Schlein in posa su Vogue: "Tipica rivista del mondo operaio..."

27 aprile 2023 a

Dietro ai look di Elly Schlein ci sarebbe un'esperta: lo ha confessato lei stessa in un'intervista a Vogue, definita ironicamente da Dagospia "tipica rivista del mondo operaio". "A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio", ha confessato la segretaria del Pd, che per la rivista si è messa anche in posa, facendosi fotografare nei loro studi. Gli scatti realizzati da Enrico Brunetti sono stati definiti "insoliti" da Open "perché tutto fin qui si sarebbe pensato di un segretario del Pd meno che vederlo in posa negli studi fotografici della rivista più famosa della moda mondiale".

Il sito diretto da Franco Bechis spiega che la Chicchio "è una bolognese che si presenta come consulente di immagine e personal shopper. Per 140 euro online offre una consulenza di analisi del colore". E ancora: "Sappiamo che Schlein è amica di Chicchio, e quindi è probabile che la sua consulenza sui colori che veste la leader del Pd sia stata del tutto gratuita". Di fronte a questa notizia, ecco la frecciata del portale di Roberto D'Agostino, che fa un appunto alla leader dem: "Dopo Fioroni, Marcucci e Borghi, anche l'europarlamentare Caterina Chinnici è pronta a lasciare il Pd per Forza Italia. Sicuri che la sinistrella Elly non debba affidarsi anche a un consulente politico?".