Pd, la voce-bomba: "Va in Forza Italia", la big che può mollare

26 aprile 2023 a

a

a

Non è ancora certo, ma starebbe circolando nelle ultime ore la voce secondo cui un'altra dem, dopo Enrico Borghi, sarebbe pronta a lasciare il Pd di Elly Schlein. "Giravano delle voci, ma non ne sappiamo nulla": così un europarlamentare del Pd commenta all'Adnkronos le indiscrezioni sulla possibile uscita dal gruppo dem in Europa di Caterina Chinnici. Quest'ultima, figlia del magistrato ucciso dalla mafia Rocco Chinnici, potrebbe lasciare per aderire a Forza Italia.

"Grande balzo": dove volano Cav e Salvini, il sondaggio che cambia gli scenari

La diretta interessata, contattata al telefono dall'Adnkronos, non avrebbe risposto. Ma dai suoi colleghi sarebbero arrivate delle conferme sui rumors relativi alla sua intenzione di dire addio al Pd in direzione Forza Italia. Dal versante azzurro invece sarebbe stato confermato solo un "abboccamento", ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell'europarlamentare siciliana.

"Chi sarà il prossimo a uscire?": Renzi sgancia la bomba sulla Schlein, molto presto...

Secondo quanto riportato da LaPresse, "i canali ufficiali non confermano, ma fonti autorevoli di entrambi gli schieramenti danno il passaggio per 'praticamente fatto'". Ignaro di tutto invece il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo, che non ha né confermato né smentito queste indiscrezioni: "Non ho notizie, leggo adesso di queste indiscrezioni, non ho sentito la Chinnici - ha detto all'Agi -. Questa notizia mi giunge del tutto nuova".